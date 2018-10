Stuttgart-Weilimdorf Not-Operation für 50-Jährigen nach Streit

Von red 29. Oktober 2018 - 14:44 Uhr

Zwei Männer gerieten in Stuttgart-Weilimdorf wohl dermaßen in Streit, dass einer von ihnen notoperiert werden musste. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einer Feier in Stuttgart-Weilimdorf sind am Sonntagabend zwei Männer in Streit geraten. Dabei wurde ein 50-Jähriger so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste.

Stuttgart - Bei einer Feier in Stuttgart-Weilimdorf sollen am Sonntagabend auf einem Gartengrundstück zwei 40 und 50 Jahre alte Männer aus unbekannten Gründen in Streit geraten sein. Dabei wurde der 50-Jährige schwer verletzt.

Die beiden Kontrahenten sollen dermaßen in Streit geraten sein, dass der 50-Jährige laut Polizei durch einen Stich schwer verletzt worden ist. Zwei Besucher des Festes brachten den Verletzten kurz vor 20 Uhr zum Polizeirevier in der Kärntner Straße, von wo aus die Polizeibeamten Rettungskräfte alarmierten. Der 50-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert.

Verdächtiger stellt sich

Während der weiteren Ermittlungen erschien der 40-jährige Tatverdächtige auf dem Polizeirevier in der Ludwigsburger Straße und wurde dort von den Beamten festgenommen. Der mutmaßliche Täter soll laut Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt werden, gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen des Streits dauern an.