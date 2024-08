1 In Stuttgart-Weilimdorf kam es am Samstagabend zu einem Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U6 (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

In Stuttgart-Weilimdorf kommt es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn der Linie U6 und einem Auto. Die genaue Unfallursache ist unklar, die Polizei bittet um Mithilfe.











Link kopiert



In Stuttgart-Weilimdorf hat es am Samstagabend einen Unfall mit einem Fiat 500 einer Stadtbahn gegeben. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge in der Engelbergstraße entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.