1 Weil er eine 33-jährige Frau fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll, ist ein 33-Jähriger festgenommen worden (Symbolfoto). Foto: imago/McPHOTO/imago stock&people

In Stuttgart-Weilimdorf würgt ein 33-jähriger Mann vermutlich eine gleichaltrige Frau bis zur Bewusstlosigkeit. Die Polizei kann ihn in der Stuttgarter Innenstadt festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.











Die Stuttgarter Polizei hat am Mittwoch in der Stuttgarter Innenstadt einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, am Montag in einer Wohnung in der Landauer Straße in Stuttgart-Weilimdorf eine gleichaltrige Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben.