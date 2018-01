Stuttgart-Weilimdorf Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Von red 18. Januar 2018 - 18:44 Uhr

Auf einem Betriebsgelände in Stuttgart-Weilimdorf wurde ein 57-jähriger Mann beim Rangieren eines Fahrzeugs überfahren. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Stuttgart - Ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Donnerstagnachmittag auf einem Betriebsgelände an der Motorstraße in Stuttgart-Weilimdorf bei einem Arbeitsunfall tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann gegen 16.30 Uhr bei Rangierarbeiten offenbar von einem rückwärtsfahrenden Wechselbrückenfahrzeug überfahren worden.

Für den Mann kam jegliche Hilfe zu spät, Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch ungeklärt.