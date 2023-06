1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

In Stuttgart-Weilimdorf entwenden Unbekannte zahlreiche Gegenstände – auch, weil die Türen offenstehen. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Diebstahl in Stuttgart-Weilimdorf: Unbekannte sind nach Angaben der Polizei am Freitag in Mehrfamilienhäuser an der Straße Beim Schnatzgraben eingebrochen und haben unter anderem einen Koffer, ein Postpaket, Badeschuhe sowie eine Tasche gestohlen.