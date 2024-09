Autofahrer fährt Kind auf Cityroller an – schwer verletzt

Unfall in Stuttgart

1 In Weilimdorf hat ein Autofahrer ein Kind auf einem Cityroller angefahren. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Dreamstime/xDreamstimexAnimaflorax

Ein achtjähriger Junge ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Weilimdorf schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.











Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Föhrichstraße in Stuttgart-Weilimdorf hat sich ein acht Jahre alter Junge schwere Verletzungen zugezogen.