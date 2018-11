Stuttgart-Weilimdorf Audi kracht in Stadtbahn – Strecke gesperrt

Von red/aim 06. November 2018 - 17:20 Uhr

In Stuttgart-Weilimdorf ist es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekommen. Es ist der dritte Stadtbahnunfall an nur einem Tag.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - In Stuttgart-Weilimdorf hat es einen Unfall mit einen und einer Stadtbahn gegeben. Die Polizei hat noch keine Einzelheiten zum Unfall bekannt gegeben, doch der betroffene Streckenabschnitt der Linien U6 und U13 musste gesperrt werden.

Mehr zum Thema

Der Verkehrsunfall hat sich nach Informationen des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) zwischen den Haltestellen Giebel und Rastatter Straße in Stuttgart-Weilimdorf ereignet. Hier verkehren die Stadtbahnlinien U6 und U13. Für die Unfallaufnahme waren die Gleise von etwa 16 bis 17.30 Uhr gesperrt.

>> Hier gelangen Sie zum VVS-Störungsmelder

Was passiert ist, wird derzeit noch geklärt. „Wir wissen bisher nur, dass es keine Verletzten gegeben hat“, sagt ein Pressesprecher der Polizei auf Anfrage. Es sei allerdings ein hoher Sachschaden entstanden. Der Unfall ist bereits der dritte Stadtbahnunfall am Dienstag. Am Morgen waren sowohl in Stuttgart-West als auch im Osten ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen.