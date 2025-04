Stuttgart-Weilimdorf: An Haustüren um Geld gebettelt – Zeugen und Geschädigte gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/54° / Felix Koenig

In Stuttgart-Weilimdorf wurde wohl in betrügerischer Absicht an Haustüren geklingelt und gebettelt. Manchen Bewohnern kam die Sache merkwürdig vor – und sie verständigten die Polizei.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Montag einen 41 Jahre alten Mann und eine 43 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in betrügerischer Absicht in Stuttgart-Weilimdorf an Türen geklingelt zu haben. Mehrere Personen sollen gegen 13.45 Uhr an Türen im Bereich der Raiffeisenstraße geklingelt haben und unter einem Vorwand nach Geld gefragt haben. Einige Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei.