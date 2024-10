Acht Mädchen in Stadtbahn sexuell belästigt – Zeugen gesucht

1 In einer Stadtbahnlinie U6 Richtung Gerlingen wurden am Samstag mehrere Mädchen belästigt. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Acht Mädchen werden in einer Stuttgarter Stadtbahn von einem unbekannten Mann unter anderem im Bereich der Brust berührt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Ein bislang noch unbekannter Mann hat laut Polizei am Samstag mehrere Mädchen in einer Stuttgarter Stadtbahn der Linie U6 in Richtung Gerlingen sexuell belästigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.