4 Der Brand war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Foto: KS-Images.de /Karsten Schmalz

In einer Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf gerät am frühen Freitagabend ein Poster durch Räucherstäbchen in Brand. Zwei Bewohnerinnen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.















Am Freitag ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hubertusplatz in Stuttgart-Weilimdorf ein Brand ausgebrochen. Kurz nach 17.30 Uhr verständigten Bewohner laut Bericht der Polizei die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Räucherstäbchen ein Papierposter in Brand gesetzt.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Der Rettungsdienst versorgte die 40- und 72-jährigen Bewohnerinnen vor Ort. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.