„We are all Mahsa Amini“ – Demo gegen Iran-Regime

5 Demonstrantinnen setzten sich in Stuttgart gegen das Regime im Iran und mehr Freiheitsrechte ein. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

300 Menschen demonstrieren am Samstag in Stuttgart gegen das iranische Apartheid-Regime und die Gewalt im Iran. Welche Forderung sie an den Westen haben.















Laut schreiend sind die Demonstranten aus Richtung der Marktstraße zu vernehmen. Sie rufen: „Weg, weg, weg, Raisi muss weg!“. Ihre Wut und Aggression sind Reaktionen auf erfahrene Unterdrückung. Sie stellen sich gegen Ebrahim Raisolsadati, den Präsidenten des Iran.

Die rund 300 Demonstranten werden von der Gruppe „Freiheit und Gleichheit“ angeführt. Die Stimmung ist emotional aufgeladen, fast explosiv. Sie brüllen: „Nieder mit der iranischen Republik!“. Auf dem Marktplatz formieren sie sich zu einem Kreis, fassen sich an den Händen und rotieren schwingend zum Rhythmus der Musik.

„Ich wollte nicht hier sein. Warum muss ich hier sein?“, fragt Yusef Ranjbar rhetorisch, um auf den Zwang und die Unterdrückung durch das Regime hinzuweisen. Er ist einer der Organisatoren der Demonstration gegen das „iranische Apartheid-Regime“. Fünf Jahre lang habe er im Iran Jura studiert und sei als Verfolgter nach Deutschland gekommen. Anlass der Demonstration diesen Samstag ist die Festnahme und Misshandlung von Mahsa Amini. Grund war ein angeblich falsch sitzendes Kopftuch. Fast wöchentlich seit September demonstrieren Menschen in Stuttgart gegen das repressive iranische Regime. Insbesondere Frauen kämpfen gegen die islamische Kleiderordnung. Das Schild einer Demonstrantin lautet: „We are all Mahsa Amini“.

Demonstranten fordern westliche Sanktionen gegen den Iran

„Viele der Demonstranten sind Kurden, deren Leben im Iran in Gefahr ist“, sagt Yusef Ranjbar. Die Demonstranten fordern das Ende der Unterstützung des Regimes durch die internationale Staatengemeinschaft und weitere Sanktionen. Auf einem Plakat steht die in diesen Tagen kontrovers diskutierte Frage nach der Herkunft der Energie-Ressourcen: „Sollte iranisches Blut uns heute Nacht warmhalten?“.

Zudem begrüßt Ranjbar die Entscheidung, die iranische Moschee in Hamburg zu schließen. Sie gilt als verlängerter Arm der iranischen Mullahs. Deutschland solle weitere Moscheen dieser Art schließen, fordern die Demonstranten. „Wir sind unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Sprachen. Trotzdem sind wir uns alle einig und fordern Freiheit für den Iran. Das macht mich froh!“, so Ranjbar.