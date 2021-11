4 Bei dem Unfall in Stuttgart wurden offenbar zwei Menschen verletzt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein VW Caddy und eine Stadtbahn kollidieren am Samstagnachmittag in Stuttgart. Ersten Erkenntnissen zufolge werden wohl mindestens zwei Personen verletzt, es kommt zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr.















Stuttgart-Wangen - Bei einem Unfall zwischen einem VW Caddy und einer Stadtbahn in der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen sind am Samstagnachmittag offenbar mindestens zwei Menschen verletzt worden. Der Stadtbahnverkehr musste in diesem Bereich bis etwa 18.45 Uhr unterbrochen werden.

Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtete, kam es gegen 17.35 Uhr an der Kreuzung der Ulmer Straße mit dem Langwiesenweg zu dem Unfall zwischen der Stadtbahn der Linie U4 und dem VW. Demnach wurden dabei mindestens zwei Menschen verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden. Nähere Informationen zum Unfallhergang, zur Schwere der Verletzungen und zur Höhe des Schadens liegen noch nicht vor.

Der Stadtbahnverkehr wurde dadurch in diesem Bereich unterbrochen. Betroffen waren die Linien U4 und U9. Ein Ersatzverkehr war eingerichtet.