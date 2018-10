Stuttgart-Wangen Radfahrer bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwer verletzt

Von red 06. Oktober 2018 - 15:25 Uhr

Ein Notarzt kümmerte sich noch vor Ort um den Verletzten (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 70-jähriger, alkoholisierter Radfahrer ist beim Abbiegen in Stuttgart-Wangen von einer herannahenden Stadtbahn erfasst worden und wurde schwer verletzt.

Stuttgart - Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend in der Hedelfinger Straße in Stuttgart-Wangen bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden.

Der alkoholisierte Radler, der auf die Otto-Konz-Brücken abbiegen wollte und dabei an wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr, wurde von einer von hinten nahenden Stadtbahn der Linie U13 erfasst. Der 70-Jährige, der keinen Helm trug, wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. In der Bahn stürzte außerdem ein zwölfjähriges Mädchen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.