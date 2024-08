1 Der unbekannte Fahrer, der den Außenspiegel touchierte, soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. (Symbolbild) Foto: /IMAGO/Mario Hösel

Der Fahrer eines weißen Transporters beschädigt am Dienstagabend in Stuttgart-Wangen den Außenspiegel eines Autos. Statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fährt er einfach weiter.











Ein noch unbekannter Fahrer hat am Dienstag einen Außenspiegel eines VW an der Inselstraße in Stuttgart-Wangen beschädigt und ist anschließend davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen.