Lebensmittelgeschäft in Vollbrand

1 Das Lebensmittelgeschäft in Stuttgart-Wangen stand in Vollbrand. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Kurz nach 3 Uhr wird ein Feuer am Wangener Marktplatz gemeldet, die Feuerwehr rückt aus und löscht den Brand. Die Ursache ist noch unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein brennender Lebensmittelladen hat in Stuttgart-Wangen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der kleine Supermarkt stand in Vollbrand, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Demnach wurde das Feuer gegen kurz nach 3 Uhr gemeldet. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren noch unklar.