Kontrolle in Stuttgart eskaliert: Betrunkene fährt gegen Streifenwagen – Beamte setzen Stop Stick ein

Polizeibeamte wollen eine betrunkene Autofahrerin kontrollieren, die Situation eskaliert. Die Polizisten setzen einen Stop Stick ein, bei der Festnahme wird eine Beamtin verletzt.

Eine 52 Jahre alte, betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Stuttgart-Wangen die Polizei gehörig in Atem gehalten. Als die Beamten die Frau kontrollieren wollten, eskalierte die Situation, die Frau fuhr offenbar absichtlich gegen einen Streifenwagen und wehrte sich danach heftig gegen ihre vorläufige Festnahme.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 21.10 Uhr im Bereich eines Parkplatzes eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Heiligenwiesen eine betrunkene Frau, die sich aggressiv verhalten würde und betrunken mit ihrem Mercedes davon gefahren sei. Polizeibeamte fahndeten nach der Frau und entdeckten im Bereich der Kesselstraße das Auto, das am Fahrbahnrand stand.

Beamtin bei der Festnahme der Frau verletzt

Als die Beamten die Frau im Auto kontrollieren wollten, habe sie jegliche Kommunikation verweigert und sei gegen den Streifenwagen gefahren. Um zu verhindern, dass die Autofahrerin entwischt, mussten die Beamten eine Seitenscheibe des Autos einschlagen und einen Stop Stick einsetzen. Die Autofahrerin fuhr über den Stick, sodass die Reifen des Autos beschädigt wurden und das Fahrzeug stehen blieb.

Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme habe die Frau Widerstand geleistet. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Die 52-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Autoschlüssel wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen setzten die Beamten die Frau wieder auf freien Fuß.