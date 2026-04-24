Stuttgart-Wangen: Fußgängerin stürzt im Gleisbereich – Stadtbahn bremst abrupt

1 In Stuttgart-Wangen ist es zu einem Stadtbahnunfall gekommen (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Eine unbekannte Fußgängerin stürzt in Stuttgart-Wangen im Gleisbereich. Die Stadtbahn führt daraufhin eine Gefahrenbremsung durch. Dabei wird ein 44-Jähriger leicht verletzt.











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Weil eine Fußgängerin im Gleisbereich gestürzt war, musste eine Stadtbahn in Stuttgart-Wangen in der Nacht zum Sonntag abrupt abbremsen. Dabei wurde laut einer Mitteilung der Polizei ein 44 Jähriger leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr am Wangener Marktplatz. Eine bisher unbekannte Fußgängerin stürzte im Bereich der Gleise. Daraufin führte die 27-jährige Stadtbahnfahrerin der Linie U13 in Richtung Hedelfingen eine Gefahrenbremsung durch.