Stuttgart-Wangen: Auto rast ins Schaufenster von Tankstelle

6 Der Fahrer soll die Kontrolle über das Auto verloren haben. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Am Dienstagmittag verursacht ein 87-Jähriger erst einen Auffahrunfall in Stuttgart-Wangen und verliert anschließend die Kontrolle über seinen Wagen und fährt ins Schaufenster einer Tankstelle.











Am Dienstagvormittag ist ein 87 Jahre alter VW-Fahrer in der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen ins Schaufenster einer Tankstelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der 87-Jährige zuvor außerdem einen Auffahrunfall. Der Fahrer soll gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto an der Straße „Langwiesenweg“ an der roten Ampel gestanden sein, rückwärts gefahren und gegen den Opel Astra eines 41-Jährigen gefahren sein. Dann gab er Gas und fuhr nach rechts in die Ulmer Straße in Richtung Stuttgart-Wangen. Dort verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und landete in der Schaufensterscheibe der Tankstelle.