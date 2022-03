9 Vom Stuttgarter Fernsehturm haben Besucherinnen und Besucher einen einmaligen Blick über die Stadt und große Teile der Region. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Stuttgart liebt seinen Fernsehturm – und den Blick von oben. Aktuelle Bilder zeigen den neuen Porsche Design Tower, das Gazi-Stadion und die S21-Baustelle aus der Luft.















Link kopiert

Neben Brezeln und ihrem Schlossplatz lieben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter wohl wenig so sehr wie ihren Fernsehturm. Er gehört zu den beliebtesten Wahrzeichen der Stadt.

Mit seinen 217 Metern ist der Fernsehturm das höchste Bauwerk der Stadt – entsprechend einmalig ist der Blick von dort oben. Entworfen wurde er von Fritz Leonhardt, erbaut in den Jahren 1954/55. So beliebt wie heute war das Projekt damals nicht. Damals soll es viele Leserbriefe gegeben haben, manch einer sah den künftigen Turm eher als „Schandmal“. Heute ist das anders. Der Turm ist sogar ein Anwärter auf die Auszeichnung als Weltkulturerbe.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Einst „Schandmal“, heute Kulturdenkmal

Wer hoch hinaus will, der muss dabei keine hunderte von Treppen steigen. Ein Aufzug führt auf die Aussichtsplattform, in das Panoramacafé und in das Restaurant Leonhardts.

Aktuelle Bilder zeigen den ganz besonderen Blick vom Fernsehturm – klicken Sie sich gerne durch unsere Bildergalerie.