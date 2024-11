Im September sollen zwei Männer und zwei Frauen in ein Hotel in Stuttgart eingebrochen sein. Jetzt sitzt auch der letzte von ihnen in U-Haft. Wo er festgenommen wurde.

Zwei Frauen und zwei Männer sollen in Stuttgart in ein Hotel eingebrochen sein und dort unter anderem ein hochwertiges Auto gestohlen haben. Alle vier wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Die Tatverdächtigen waren Mitte September in das Hotel gelangt und hätten dort erst versucht, einen Wandtresor aufzubrechen. In der Küche durchsuchten sie mehrere Schränke, woraus ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet worden sei. Auch in einer Gaststätte nebenan hätten sie Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Auto im hessischen Marburg gefunden

Dann entwendeten sie aus einem unverschlossenen Hotelzimmer, in dem ein Gast schlief, einen Autoschlüssel. Das passende Auto – im geschätzten Wert von 45.000 Euro – fanden sie in der benachbarten Tiefgarage. Mit dem Auto flohen sie schließlich. Es wurde noch am selben Tag im hessischen Marburg gefunden.

Drei der Tatverdächtigen – zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren sowie ein Mann im Alter von 21 Jahren – wurden nur wenige Tage später im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ludwigsburg festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger entkam kurz vor der Kontrolle. Der 24-Jährige wurde diese Woche Donnerstag in Ludwigshafen am Rhein festgenommen. Polizisten aus Rheinland-Pfalz nahmen ihn in einer Pension fest.