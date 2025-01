Stuttgart: Vier Männer bedrohen 29-Jährigen mit Messer und rauben sein Handy

1 Vier Männer haben einem 29-Jährigen das Handy geraubt (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein Mann steht am Freitagabend an den Taxiständen, als vier Männer auf ihn zukommen. Sie bedrohen ihn mit einem Messer und fordern sein Handy.











Vier Männer haben offenbar am Freitagabend in der Lazarettstraße in Stuttgart einen 29-Jährigen mit einem Messer bedroht und sein Handy geraubt. Der 29-Jährige hielt sich laut Polizei gegen 22 Uhr an den Taxiständen auf, als die vier Tatverdächtigen auf ihn zukamen, ihm ein Messer entgegenstreckten und sein Handy forderten. Nachdem er ihnen das Handy gegeben hatte, flüchtete das Quartett.