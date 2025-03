Stuttgart verliert weiter Pädiater: Warum finden niedergelassene Kinderärzte keine Nachfolger?

1 Nicht alle Familien finden heutzutage noch einen Kinderarzt. Foto: dpa/Christian Charisius

Wieder verliert Stuttgart altgediente Kinderärzte, die in den Ruhestand gehen. Jüngere Nachfolger? Nicht in Sicht. Aber warum ist die ambulante Praxis für junge Pädiater so unattraktiv? Erfahrene Pädiater nennen einige Gründe.











Die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation rollt. Und sie wächst eher als dass sie schwächer wird. Auch in der Ärzteschaft. Alleine in diesem Jahr gehen drei Kinderärzte in Stuttgart in den Ruhestand, im nächsten mindestens noch zwei. Nachfolgerinnen oder Nachfolger sind nicht in Sicht. Warum ist das so? Auch wenn sie manche Entwicklung in ihrem Beruf missbilligen, werben die altgedienten Kinderärzte doch für diesen. Manche Einstellung des medizinischen Nachwuchses sehen sie durchaus kritisch.