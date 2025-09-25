Stuttgart verliert in Gummersbach: TVB muss in Schlussviertelstunde abreißen lassen

Der TVB Stuttgart spielt 45 Minuten flott auf, doch am Ende hat der VfL Gummersbach den längeren Atem und gewinnt mit 33:26. Der TVB hadert mit Verletzungspech.

In Flensburg hatte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart beim 29:29 einen Überraschungs-Auswärtspunkt geholt, beim VfL Gummersbach ist das der Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann nicht gelungen – sie unterlag mit 26:33 (13:14). „Die blickst nach oben und siehst minus sieben und fragst dich, wie das kommt“, sagte Kaufmann nach dem Spiel am „Dyn“-Mikrofon.

In der Tat täuscht das klare Ergebnis über den lange Zeit engen Spielverlauf hinweg. Noch in der 44. Minute führte der flott aufspielende TVB vor 4300 Zuschauern in der Schwalbe-Arena mit 20:19, erst in der Schlussviertelstunde wendete sich das Blatt.

Vorne wurden zu viele freie Bälle nach Durchbrüchen verworfen. Hinten präsentierte sich die Abwehr nicht mehr so aufmerksam und griffig, von den Keepern Miljan Vujovic und Daniel Rebmann (zusammen nur sechs Paraden) gab es insgesamt zu wenig Unterstützung. Hinzu kamen während der zweiten Halbzeit die Ausfälle der Routiniers Antonio Serradilla und Lenny Rubin, der sich in der 41. Minute am Fuß möglicherweise schwerer verletzt hat.

„Wenn dir insgesamt vier Innenblockspieler fehlen, wird es schwer, und wenn du nicht wechseln kannst, ist auch klar, dass die Kräfte schwinden“, sagte Kaufmann, der wie schon im Derby gegen Frisch Auf Göppingen den 18-Jährigen Linus Schmid brachte und lobte: „Er hat seine Sache super gemacht.“

Am meisten TVB-Treffer erzielten Kai Häfner (7/4), Max Häfner (6) und Simone Mengon (5). Für den VfL traf Kay Smits (8/1) am besten. Weiter geht’s für Stuttgart am 2. Oktober (19 Uhr) mit dem DHB-Pokal-Zweitrundespiel bei Zweitligist TV Emsdetten. Am 5. Oktober (18 Uhr) kommt die MT Melsungen zur Bundesligapartie in die Porsche-Arena.

Aufstellungen

VfL Gummersbach: Kuzmanovic (7 Paraden), Obling (5/2 P.); Gomes 1, Vidarsson 2, Kodrin 3, Vujovic 6, Köster 3, Blohme, Häseler 1, Schluroff 4, Mahé, Pregler 2, Horzen 3, Kiesler, Smits 8/1, Zeman

TVB Stuttgart: Vujovic (4 P.), Rebmann (2 P.); M. Häfner 6, Serradilla 3, Lien 1, Snajder, Toskas, Mengon 5, Röthlisberger, Schmid 1, Heydecke, Matzken 1, Zieker, K. Häfner 7/4, Truchanovicius, Rubin 2, Nigg.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26.

Termine

, TV Emsdetten – TVB (2. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr). (jüf)