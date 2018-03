Stuttgart Verletzte Person nach Zusammenstoß bei Breuninger

Von red 24. März 2018 - 14:48 Uhr

In der Nähe des Breuninger ist es am Samstagmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei Stuttgart wurde dabei eine Person verletzt.





Stuttgart - Zur Mittagszeit ist es in der Nähe des Breuninger in Stuttgart am Samstag zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine Person leicht verletzt.

Offenbar kam es zum Crash, als eine Person in ihrem Fahrzeug an der Ecke Marktstraße/Holzstraße auf den vor ihr fahrenden Ford auffuhr. Beim Zusammenstoß wurde die Person verletzt und vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur exakten Unfallursache dauern noch an. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf rund 13.000 Euro.