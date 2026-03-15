30 Millionen Euro wurden in den vergangenen zwei Jahren in den Ausbau des Radverkehrs investiert. Trotzdem sind nicht mehr Stuttgarter aufs Zweirad umgestiegen – woran liegt das?
„Der Radverkehr in Stuttgart ist weiter im Aufwind“ – mit dieser Überschrift ist die Pressemitteilung der Stadt zum aktuellen Fuß- und Radverkehrsbericht 2025 überschrieben. Alles also in bester Ordnung auf dem Weg zur angepeilten Klimaneutralität bis 2030, könnte man meinen. Doch wer das 83 Seiten starke Dokument etwas genauer betrachtet, erkennt, dass die Stadt ihre Ziele trotz großer Anstrengungen deutlich verfehlt hat – wieder einmal.