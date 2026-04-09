Stuttgart-Vaihingen: Veranstaltungsräume in der Alten Kelter in Vaihingen gesperrt – die Gründe

Seit Anfang des Jahres sind Veranstaltungsräume in der Alten Kelter in Stuttgart-Vaihingen nicht zugänglich. Was ist das Problem und wie lange dauert die Sperrung noch an?

Seit Anfang des Jahres macht ein Aushang an der Alten Kelter in Stuttgart-Vaihingen Passanten stutzig. Demnach sind die dortigen Veranstaltungsräume aus „brandschutzrechtlichen Gründen“ derzeit gesperrt. Üblicherweise können diese für Familienfeste, Hochzeiten, Vereinsveranstaltungen oder Seminare gemietet werden. Was steckt dahinter?

Verantwortlich für die Vermietung der Räumlichkeiten sind die Stadt Stuttgart sowie das Bezirksamt Vaihingen. Auf Anfrage unserer Redaktion reagiert eine Sprecherin der Stadt. „Die vorgeschriebene Entrauchungsanlage ist aufgrund einer Fehlfunktion außer Betrieb“, erklärt sie. „Dadurch ist der Betrieb der Versammlungsstätte aktuell leider nicht mehr zulässig.“ Betroffen sei der Veranstaltungsraum im Erdgeschoss.

Ein Aushang am Eingang der Alten Kelter in Vaihingen verweist auf die vorübergehende Sperrung. Foto: Scheffel

Um das technische Problem in den Griff zu bekommen und die Räume möglichst bald wieder nutzbar zu machen, sei eine Fachfirma beauftragt. Zudem müsse das Brandschutzkonzept überarbeitet werden.

Räume bleiben voraussichtlich bis Herbst gesperrt

Doch wie lange wird es dauern, bis Bürgerinnen und Bürgern wieder in der Alten Kelter zusammenkommen können? Darauf hat die Sprecherin auf Nachfrage keine klare Antwort. Derzeit könne man noch nicht genau absehen, wie lange der Veranstaltungsort noch geschlossen bleibe. Vorsorglich müsse man von einer Sperrung bis im Herbst ausgehen.

„Seit der Schließung arbeiten das Bezirksamt und die beteiligten Ämter daran, eine Lösung zu finden, um die wichtige Versammlungsstätte für die Vaihinger Bürgerinnen und Bürger wieder zu eröffnen“, so die Sprecherin. „Daher bitten wir alle Beteiligten um Geduld.“