Stuttgart-Vaihingen: Veranstaltungsräume in der Alten Kelter in Vaihingen gesperrt – die Gründe

Seit Anfang des Jahres sind Veranstaltungsräume in der Alten Kelter in Stuttgart-Vaihingen nicht zugänglich. Was ist das Problem und wie lange dauert die Sperrung noch an?
Seit Anfang des Jahres macht ein Aushang an der Alten Kelter in Stuttgart-Vaihingen Passanten stutzig. Demnach sind die dortigen Veranstaltungsräume aus „brandschutzrechtlichen Gründen“ derzeit gesperrt. Üblicherweise können diese für Familienfeste, Hochzeiten, Vereinsveranstaltungen oder Seminare gemietet werden. Was steckt dahinter?