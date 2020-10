1 Die Täter gelangten über ein Fenster ins Innere des Hauses. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Unbekannte brechen am Donnerstagabend in Vaihingen in ein Haus ein. Im Gebäude finden sie beim Durchwühlen der Schubladen und Schränke Goldschmuck.

Stuttgart-Vaihingen - Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen und haben Goldschmuck gestohlen. Die Täter gelangten laut Polizei zwischen 17.50 Uhr und 20.35 Uhr zunächst über einen Zaun auf das Grundstück in der Schwarzäckerstraße.

Über eine Leiter kamen die Unbekannten an ein Fenster im Hochparterre, das sie aufdrückten. Im Gebäude durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Die Täter entkamen mit Goldschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

