1 In Stuttgart-Vaihingen kollidierte eine Stadtbahn mit einem VW. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Montag stoßen in Stuttgart-Vaihingen eine Stadtbahn und ein VW zusammen. Nun sollen Zeugen bei den Ermittlungen helfen.











Link kopiert



Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem VW ist am Montag in der Industriestraße in Stuttgart-Vaihingen ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden.