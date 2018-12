Stuttgart-Vaihingen Räuber auf dem Weg in die Bank gestoppt

Von Christine Bilger 13. Dezember 2018 - 12:24 Uhr

Die Polizei schnappt am Mittwochabend fünf Männer, die in Stuttgart-Vaihingen eine Bank ausrauben wollen. Sie schlägt in letzter Sekunde zu. Die Polizei wusste, was die Männer vorhatten.





Stuttgart - Buchstäblich in der allerletzten Sekunde hat die Polizei am Mittwoch mitten in Vaihingen einen Banküberfall vereiteln können. Sie stellte fünf Männer an der Hauptstraße. Ein Wagen der Kriminalpolizei versperrte dem Fahrzeug der Gruppe den Weg. Ein Mobiles Einsatzkommando griff zu: Die Spezialkräfte schnappten zwei 41 und 44 Jahre alte Männer, als diese bereits das Bankgebäude betreten hatten, drei weitere saßen noch im Auto. Sie wurden festgenommen und kamen am Donnerstag in Untersuchungshaft.

Ermittler kennen den Plan

Der Zeitpunkt des Zugriffs war kein Zufall. Die Polizei kannte nämlich die Pläne der fünf Männer, die 39, 41, 43, 44 und 51 Jahre alt sind. „Da ging es um Sekunden“, sagt die Polizeisprecherin Monika Ackermann über den Einsatz gegen 21.15 Uhr. Denn auch wenn die Polizei den Tatverdächtigen im Vorfeld auf die Spur gekommen war und die Pläne kannte, muss so eine Festnahme genau dann erfolgen, wenn sich schon beweisen lässt, dass die Beobachteten den Plan auch tatsächlich ausführen wollten. „Aber man darf natürlich auch nicht zu spät sein, damit schon was passiert ist“, fügt sie hinzu. Die Festnahme habe dann „perfekt, wie aus dem Lehrbuch“ geklappt, die Erleichterung sei groß gewesen bei den beteiligten Kollegen: „So ein Einsatz kostet schon den einen oder anderen Schweißtropfen, da muss alles genau stimmen“, so die Pressesprecherin.

MEK nimmt fünf Männer fest

Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) schnappten sich die Tatverdächtigen. Die Männer hätten sich nicht gewehrt und seien auch nicht bewaffnet gewesen. Am Fahrzeug seien „im Eifer des Gefechts“ Scheiben zu Bruch gegangen. Aber Schüsse fielen nicht – dieses Gerücht war im Ort wegen der Glasscherben aufgekommen. Beamte von drei Revieren sicherten die Umgebung. „Wenn der Zugriff erfolgt, sollte kein Unbeteiligter aus Versehen in das Geschehen geraten“, erläutert Ackermann. Auch das habe geklappt.

Auch wenn die Polizei im Vorfeld von der geplanten Tat gewusst habe, könnten die Ermittler im Raubdezernat noch nicht ganz genau sagen, welche Vorgehensweise in der Bank geplant gewesen sei. Der ungewöhnliche Zeitpunkt, lange nach Geschäftsschluss, wurde wegen der Umbauarbeiten in der Filiale gewählt. Sie war zwar geschlossen, aber nicht unbelebt. Bauarbeiter und Sicherheitsleute waren darin – und offenbar trotz des Umbaus auch Geld.

Banküberfälle sind selten geworden

Banküberfälle sind extrem selten geworden. Aufgrund der gestiegenen Sicherheitsvorkehrungen scheuen Kriminelle das Risiko. In modernen Geldinstituten ist das Bargeld gut gesichert, außerdem können die Mitarbeiter schnell die Polizei alarmieren. Nicht zuletzt sind die Räume fast immer videoüberwacht. Unterm Strich kann man also recht wenig erbeuten, riskiert aber, erwischt zu werden.

Zuletzt hatte in Stuttgart im März 2017 ein Bankräuber für Aufsehen gesorgt, weil er der erste Bankräuber nach sieben Jahren Pause in Stuttgart war. Davor war im Herbst 2010 eine Bank an der Königstraße überfallen worden.

Im März 2017 kam der Täter am Vormittag in eine Bankfiliale im Asemwald. Er hatte eine Hand in der Jackentasche, die Angestellte sah einen Pistolenlauf unter dem Stoff. Sie gab dem Mann mehrere Tausend Euro. Er konnte damals trotz einer sofort gestarteten Hubschrauberfahndung nicht dingfest gemacht werden. Der Überfall wurde dennoch gut eine Woche später geklärt: Der Täter kam in den Polizeiposten in der Klett-Passage und stellte sich freiwillig. Er gab dabei einen ungewöhnlichen Grund für seine Tat an: Der 54 Jahre alte Mann wollte unbedingt einen Urlaub auf der Nordseeinsel Norderney verbringen. Nach dem Aufenthalt am Wattenmeer kam er reuig zur Polizei. Einen Teil des Geldes hatte er noch dabei.

Sieben Jahre davor hatten Räuber eine Bank an der Königstraße überfallen. Zwei Männer bedrohten eine Mitarbeiterin mit Schusswaffen. Die Frau konnte sich in einen Nebenraum retten, sodass der Überfall scheiterte. Sie wurden später gefasst. Die Tat in Stuttgart war nicht die einzige, welche auf das Konto des Duos ging: Sie hatten auch in Berlin, Hamburg, im österreichischen Linz und in München zugeschlagen. Vor Gericht kamen sie schließlich in München.

Gleich zwei Mal innerhalb von 14 Monaten hat es eine Bank in Winnenden getroffen, die im Januar diesen Jahres überfallen wurde. Der Täter wurde nicht gefasst. Der Mann, der den Überfall 14 Monate davor verübt hatte, kam ums Leben, als die Polizei ihn festnehmen wollte. Er flüchtete auf den Balkon, als die Beamten an seiner Tür klingelten. Dabei stürzte er ab.