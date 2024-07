1 Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Foto: dpa/Marijan Murat

In Stuttgart-Vaihingen ist am Samstagabend ein Mercedes in einer Garage in Flammen gestanden. Das Feuer verursachte einen hohen Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.











In einer Garage an der Supperstraße in Stuttgart-Vaihingen hat am Samstagabend ein Mercedes gebrannt. Ein Zeuge bemerkte laut Polizei gegen 22.50 Uhr starke Rauchentwicklung und offene Flammen über der Garage und wählte den Notruf. Das Auto brannte vollständig aus, auch die Garage wurde beschädigt.