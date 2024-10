1 Unbekannte haben eine Frau in Stuttgart-Vaihingen um Zehntausende Euro betrogen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Arno Burgi

Eine Frau nimmt am Donnerstag in Stuttgart-Vaihingen den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist ein Betrüger. Die Frau bemerkt das nicht, und verliert am Ende viel Geld.











Betrüger haben am Donnerstagnachmittag eine 63 Jahre alte Frau in Stuttgart-Vaihingen um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Wie die Polizei berichtet, rief ein Unbekannter die Frau am Vormittag an und gab sich als Polizeibeamter aus.