1 Kurz vor dem Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen ist am Donnerstagmorgen eine Frau im Gleisbereich unterwegs. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Eine 54-jährige Frau ist am Donnerstag kurz vor dem Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen im Gleisbereich unterwegs und zwingt den Lokführer eines einfahrenden Regionalzugs zur Vollbremsung. Was über den Vorfall bekannt ist.











Kurz vor dem Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen ist es am Donnerstagmorgen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch eine 54-Jährige gekommen.