Stuttgart-Vaihingen: Eros-Center an der Rohrer Höhe? Eigentümer räumt mit Gerüchten auf

Der ehemalige Bonus-Markt in Stuttgart-Vaihingen wird umgebaut. Der Eigentümer hat gewechselt. Doch die Spekulationen über die Nachnutzung reißen nicht ab.
Sexarbeit? Und das mitten in der eigenen Nachbarschaft? Für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter ist das undenkbar. Doch ist das überhaupt möglich, überall ein Bordell aufzumachen? Nein. Doch ist ein Gerücht erst einmal in die Welt gesetzt, hält es sich manchmal hartnäckiger als gedacht. So auch an der Rohrer Höhe in Vaihingen. Acht Monate nach der Schließung des Bonus-Marktes im Gebäude Nummer 32 bis 34 wird im Bezirk immer noch wild über die Nachnutzung der Räumlichkeiten spekuliert. Wird dort etwa bald ein Eros-Center eröffnet?