Stuttgart-Vaihingen: Eros-Center an der Rohrer Höhe? Eigentümer räumt mit Gerüchten auf

Der ehemalige Bonus-Markt in Stuttgart-Vaihingen wird umgebaut. Der Eigentümer hat gewechselt. Doch die Spekulationen über die Nachnutzung reißen nicht ab.

Sexarbeit? Und das mitten in der eigenen Nachbarschaft? Für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter ist das undenkbar. Doch ist das überhaupt möglich, überall ein Bordell aufzumachen? Nein. Doch ist ein Gerücht erst einmal in die Welt gesetzt, hält es sich manchmal hartnäckiger als gedacht. So auch an der Rohrer Höhe in Vaihingen. Acht Monate nach der Schließung des Bonus-Marktes im Gebäude Nummer 32 bis 34 wird im Bezirk immer noch wild über die Nachnutzung der Räumlichkeiten spekuliert. Wird dort etwa bald ein Eros-Center eröffnet?

Diese Frage stellen sich viele Anwohner weiterhin, obwohl Stadt und Eigentümer sich schon klar positioniert haben: „Ich kann Ihnen definitiv sagen, dass es kein Eros-Center in Rohr geben wird“, betonte Bezirksvorsteher Marcel Wolf Ende März. Zuvor hatte die Eigentümergemeinschaft schon ein Plakat im Schaufenster platziert: „Hier wird nie!!! ein Erotic Center eröffnen“. Woher das Gerücht kommt, ist unklar.

Mittlerweile hat das Gebäude den Besitzer gewechselt. Die Heisig Elektrotechnik GmbH hat „die Gewerbeeinheit erworben“, sagt Geschäftsführer Georg M. Heisig. „Wir haben auch schon mit dem Umbau begonnen.“ Doch die Spekulationen über ein Erotic-Center und Großbordell an der Rohrer Höhe reißen dennoch nicht ab. Kein Tag vergehe, an dem er nicht angesprochen werde, ob hier ein Rotlichtgewerbe entstehe. „Ich spüre täglich die Verunsicherung der Anwohner vor Ort, wie es mit der Örtlichkeit weitergeht“, sagt Heisig.

Schon die Vorbesitzer mussten sich gegen die Gerüchte wehren. Foto: Christoph Müller

Und er stellt noch einmal unmissverständlich klar: „Hier wird kein Eros-Center oder ein ähnliches Etablissement entstehen. Das ist absoluter Quatsch.“ Man werde einen Teil des Gebäudes selbst nutzen. „Für den anderen Teil sind wir mit einigen Interessenten in Gesprächen“, sagt Heisig. Auch ein neuer Lebensmittelladen könnte es am Ende werden. Zudem sind Einzelhandel und Fitnessstudio eine Option.

Im August/September soll der Umbau für die Heisig Elektrotechnik GmbH abgeschlossen sein. Dann wird das Unternehmen ins Gebäude einziehen. Wann der andere Teil der Rohrer Höhe 32 bis 34 mit Leben gefüllt wird, ist noch nicht terminiert.