Stuttgart-Vaihingen: Duo raubt 66-Jährige nach Busfahrt aus – Schmuck im Wert von 2000 Euro gestohlen

In Stuttgart-Vaihingen wird eine 66-Jährige Opfer eines Raubs. Die Täter fangen sie an einer Bushaltestelle ab und stehlen ihren Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.
Eine 66-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in Stuttgart-Vaihingen von einem unbekannten Paar ausgeraubt worden. Das Duo stahl der Frau Schmuck im Wert von rund 2000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, stieg die 66-Jährige gegen 10.55 Uhr an der Haltestelle Am Feldrand aus einem Linienbus aus. Zeitgleich stiegen die Täter aus einem anthrazitfarbenen Auto und gingen auf die Frau zu.