Stuttgart-Vaihingen: Duo raubt 66-Jährige nach Busfahrt aus – Schmuck im Wert von 2000 Euro gestohlen

In Stuttgart-Vaihingen wird eine 66-Jährige Opfer eines Raubs. Die Täter fangen sie an einer Bushaltestelle ab und stehlen ihren Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 66-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in Stuttgart-Vaihingen von einem unbekannten Paar ausgeraubt worden. Das Duo stahl der Frau Schmuck im Wert von rund 2000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, stieg die 66-Jährige gegen 10.55 Uhr an der Haltestelle Am Feldrand aus einem Linienbus aus. Zeitgleich stiegen die Täter aus einem anthrazitfarbenen Auto und gingen auf die Frau zu.

Ein Mann soll anschließend die Arme der Frau festgehalten und ihren Goldring gestohlen haben, während seine mutmaßliche Komplizin ihr zwei Ohrringe und eine Goldkette abnahm.

Tatverdächtige flüchteten Richtung Büsnau

Anschließend setzte sich der Mann wieder auf den Fahrersitz, die Frau stieg auf der Beifahrerseite ein. Die beiden flüchteten mit dem Auto in Richtung Büsnau. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, trafen sie aber nicht mehr an.

Die Tatverdächtigen sollen etwa 1,70 Meter groß und rund 40 Jahre alt gewesen sein. Die Frau trug zur Tatzeit ein schwarzes Kopftuch und hatte dunkle Augen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.