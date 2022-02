4 Verletzt wurde niemand. Foto: 7aktuell.de/Marcel DeWall/7aktuell.de | Marcel DeWall

Am Mittwochmorgen gerät ein Container in Stuttgart-Vaihingen in Brand, dabei entsteht viel Rauch. Die Feuerwehr rückt mit mehreren Fahrzeugen aus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.















Stuttgart-Vaihingen - Am Mittwochmorgen ist es zum Brand eines Überseecontainers in der Schockenriedstraße in Stuttgart-Vaihingen gekommen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr,berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.20 Uhr alarmiert. Die Berufsfeuerwehr eilte mit einem Löschzug, die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen mit einem Löschfahrzeug zum Brandort. Zu diesem Zeitpunkt brannte der Container, der offenbar als Umkleideraum genutzt wurde, bereits lichterloh, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Nach wenigen Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zurzeit befindet sich die Feuerwehr noch für Nachlöscharbeiten vor Ort. (Stand: 10.15 Uhr)

Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder Brandstiftung noch einen technischen Defekt ausschließen.