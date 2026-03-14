Stuttgart-Vaihingen: Brandalarm in der Schwabengalerie - Einkaufszentrum geräumt

Aufgrund eines Brandalarms ist am Samstag die Feuerwehr zur Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen ausgerückt. Das Einkaufszentrum wurde komplett geräumt.

Aufregung in der Schwabengalerie: Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Samstagmittag zu dem Einkaufszentrum in Stuttgart-Vaihingen ausgerückt. Auch die Polizei war vor Ort. Die Schwabengalerie wurde aufgrund eines Feueralarms komplett geräumt. Allerdings stellte sich kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte heraus, dass es sich wohl um einen Fehlalarm handelte.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde gegen 12 Uhr ein Brandmeldealarm in dem Gebäude ausgelöst. Die Beamten rückten daraufhin mit einem Löschzug zu dem Einkaufszentrum aus, in dem unter anderem Modegeschäfte, Drogerien und Supermärkte untergebracht sind.

Ursache für den Fehlalarm ist noch unklar

Die Einsatzkräfte untersuchten den betroffenen Bereich, es gab jedoch weder Feuer noch Rauchentwicklung. Feuerwehr und Polizei gehen von einem Fehlalarm aus. Die Ursache dafür sei noch unklar, sagte der Feuerwehrsprecher.

Bei einem Brandalarm wird in dem Einkaufszentrum automatisch angeordnet, dass alle Kundinnen und Kunden das Gebäude sofort verlassen müssen. Daher waren die meisten Besucherinnen und Besucher der Galerie beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Freien. Den Fehlalarm stellten die Beamten nach eigenen Angaben bereits wenige Minuten nach dem Eintreffen fest. Verletzt wurde niemand.