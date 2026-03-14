Stuttgart-Vaihingen: Brandalarm in der Schwabengalerie - Einkaufszentrum geräumt

Aufgrund eines Brandalarms ist am Samstag die Feuerwehr zur Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen ausgerückt. Das Einkaufszentrum wurde komplett geräumt.
Aufregung in der Schwabengalerie: Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Samstagmittag zu dem Einkaufszentrum in Stuttgart-Vaihingen ausgerückt. Auch die Polizei war vor Ort. Die Schwabengalerie wurde aufgrund eines Feueralarms komplett geräumt. Allerdings stellte sich kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte heraus, dass es sich wohl um einen Fehlalarm handelte.