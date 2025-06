Auto gerät in Tiefgarage in Brand – Kripo sucht Zeugen

1 Die Feuerwehr löschte den Brand (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Ein Peugeot ist am Montagnachmittag in einer Tiefgarage in der Mezgerstraße in Stuttgart-Vaihingen in Brand geraten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.