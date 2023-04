88-Jähriger schlägt Einbrecher-Duo in die Flucht

Am Mittwochabend versuchen zwei Einbrecher, in ein Einfamilienhaus in Stuttgart-Vaihingen einzusteigen. Ein älterer Bewohner bemerkt das Duo, das daraufhin flüchtet.









Ein aufmerksamer Bewohner hat am Mittwochabend einen Einbruch an der Betzweilerstraße in Stuttgart-Vaihingen verhindert. Das berichtet die Polizei.

Der 88-Jährige hörte demnach gegen 21.30 Uhr Geräusche und wurde dabei auf zwei Personen aufmerksam, die offenbar versuchten, ein Fenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als der Senior die Unbekannten ansprach, flüchteten diese über den Zilleweg in Richtung Stadtmitte.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die aber vorerst erfolglos blieb. Bei den Gesuchten soll es sich um zwei Jugendliche handeln, die dunkel gekleidet waren. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu melden.