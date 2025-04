Eine 47-jährige Frau geht am Mittwoch in Stuttgart-Vaihingen joggen. Auf einem Waldweg wird sie von einem Exhibitionisten belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag in Stuttgart-Vaihingen eine 47 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Bereich der Magstadter Straße.

Die 47-Jährige war gegen 10 Uhr auf einem Waldweg vom Schattenring in Richtung Pfaffensee unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Laut Polizei hielt er dabei seinen Penis in der Hand. Während die Frau die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Schattenring. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Die Frau beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, ein rundes Gesicht und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 in Verbindung zu setzen.