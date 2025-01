Unfall in Stuttgart-Vaihingen Bagger zu nah an Gleise abgestellt – Zug kollidiert mit Baustellenfahrzeug

Am Freitagmittag ist es am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen zu einem Unfall zwischen einem Fernzug und einem Bagger gekommen, da das Baustellenfahrzeug zu nah an den Gleisen abgestellt war.