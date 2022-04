1 Der Unbekannte belästigte die junge Frau in einer S-Bahn der Linie S3. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Eine 23-Jährige befindet sich in einer S-Bahn der Linie S3, als sich ein Unbekannter zu ihr setzt, sie permanent anstarrt und sie begrapscht. Die junge Frau flüchtet, die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagabend eine 23 Jahre alte Frau in einer S-Bahn der Linie S3 in Stuttgart-Vaihingen sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, fuhr die junge Frau kurz nach 19 Uhr mit der S3 von Fellbach in Richtung Stuttgart. Zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und S-Vaihingen setzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen der Unbekannte zu ihr in die Vierergruppe, starrte sie die Fahrt über an und berührte sie am Knie.

So soll der Täter aussehen

Die junge Frau habe sich dann kurz vor Ausstieg zu einem Mann mit seinen beiden Töchtern gestellt, die offenbar an der Tür bereit zum Ausstieg standen. Der unbekannte Täter folgte ihr und soll zudem die ältere Tochter des wartenden Mannes an den Haaren berührt haben.

Die Geschädigte beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: Zwischen 25 und 35 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß mit kurzen schwarzen, hochgegelten Haaren und dunklen Augen. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunkelblauen Jeans. Auffällig war ein tätowiertes Ankh-Symbol (eine altägyptische Hieroglyphe, auch als „Lebensschleife“ bekannt) am Hals des Täters.

Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Zeugen, die den Täter oder die Tat gesehen haben, sowie der Vater, der mit seinen zwei Töchtern in der S-Bahn war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870-350 bei der Polizei zu melden.