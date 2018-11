Stuttgart-Vaihingen 21-Jähriger geht offenbar grundlos auf fremde Frau los

Von aim 23. November 2018 - 16:45 Uhr

Die Polizei hat den aggressiven 21-Jährigen festgenommen (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein junger Mann ist am Donnerstagnachmittag auf offener Straße auf eine 46-jährige Frau losgegangen. Außerdem soll er wirre Worte gerufen haben. Sein Opfer musste anschließend in ein Krankenhaus.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Dachswaldweg in Stuttgart-Vaihingen auf eine Passantin eingeschlagen haben soll. Zeugen hatten gegen 15.40 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Mann die Frau offenbar verletzte. Dabei soll er wirre, zusammenhangslose Worte geschrien haben, heißt es im Polizeibericht.

Mehr zum Thema

Mehrere Passanten sollen versucht haben, der Frau zu helfen. Laut Polizeimeldung überwältigten sie den aggressiven 21-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um die 46 Jahre alte Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der junge Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in die Obhut einer psychiatrischen Klinik übergeben.