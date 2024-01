Stuttgart-Vaihingen: 20-Jährigen angegriffen und in Hütte eingesperrt

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank HOERMANN

Die Kriminalpolizei hat es mit einem beklemmenden Fall in Stuttgart zu tun: Ein 20-Jähriger wird von maskierten Unbekannten attackiert, verschleppt und in eine Gartenhütte gesperrt. Die Ermittler suchen Zeugen.











Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag einen 20 Jahre alten Mann im Bereich der Industriestraße in Stuttgart-Vaihingen angegriffen, geschlagen und in einer Gartenhütte eingesperrt. Der 20-Jährige hielt sich demnach gegen 00.30 Uhr im Bereich eines Supermarktes auf, als eine Gruppe von fünf bis sechs Personen auf ihn zukam und ihn unvermittelt angriff. Die Täter schlugen, traten und fesselten den jungen Mann, um ihm anschließend in ein Auto zu tragen, heißt es im Polizeibericht weiter.