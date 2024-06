1 Das Gericht beschließt eine Lebenslange Freiheitsstrafe für den Mord an seiner Ex-Freundin. (Symbolbild) Foto: dpa/David Young

„Besonders sinnlos“ nennt der Richter den Mord an einer 32-Jährigen in Stuttgart. Nach Überzeugung des Gerichts hat der frühere Freund die Tat geplant.











Für den Mord an seiner früheren Freundin in Stuttgart ist ein 40 Jahre alter Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Mit 22 Messerstichen hatte der Mann im vergangenen August die 32-jährige Frau in deren Wohnung in einem Wohnheim getötet, zeigte sich das Stuttgarter Landgericht am Freitag überzeugt. Die Tat wurde nach Überzeugung der Kammer mit „einem absoluten Vernichtungswillen“ begangen.