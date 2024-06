1 Der Raubüberfall misslang, weil der Angestellte sich weigerte, dem Täter Zugang zum Tresor zu verschaffen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dp/a

Ein Mann hat am Sonntag in Stuttgart-Untertürkheim mit einer Schusswaffe versucht, eine Bäckerei zu überfallen.











Ein unbekannter Mann hat laut der Polizei am Sonntagvormittag versucht, eine Bäckerei an der Erikastraße in Stuttgart-Untertürkheim zu überfallen. Der Mann klopfte laut Polizeiangaben gegen 11.10 Uhr an der Hintertür der Bäckerei und forderte den Zugang zum Tresor unter Vorhalt einer Schusswaffe.