Ein 75-Jähriger aus Untertürkheim, der seit Anfang Juni vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht – in Frankfurt am Main. Ein Passant hatte den entscheidenden Hinweis gegeben.

Ein 75 Jahre alter Mann aus Stuttgart-Untertürkheim, der seit rund einer Woche verschwunden war, ist wohlbehalten wieder aufgefunden worden – in Frankfurt am Main.

Wie die Polizei bereits berichtete, hatte der Mann am Sonntag, 2. Juni, seine Wohnung in Untertürkheim verlassen. Danach soll er am Montag gegen 13.45 Uhr am Bahnhof in Bruchsal gesehen worden sein. Zeugenaussagen zufolge habe er sich zuvor gegen 10.30 Uhr am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach aufgehalten.

Am Sonntag, 9. Juni, erhielt die Bundespolizei einen Hinweis eines Passanten, der den Vermissten in Frankfurt entdeckte. Die Beamten rückten an und fanden den 75-Jährigen am Frankfurter Hauptbahnhof. Sie brachten ihn auf ein Polizeirevier, wo ihn seine Tochter kurze Zeit später abholte.