1 Der Unbekannte hebelte ein Fenster der Gaststätte auf. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Am Dienstagmorgen ist ein Unbekannter in einer Gaststätte in Stuttgart-Untertürkheim eingebrochen und hat mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.











Am frühen Dienstagmorgen ist ein unbekannter Mann in eine Gaststätte an der Arlbergstraße in Stuttgart-Untertürkheim eingebrochen und hat mehrere Tausend Euro erbeutet.