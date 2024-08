1 Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Zu gleich zwei Einbruchsvorfällen ist es am Sonntag in Stuttgart-Untertürkheim gekommen. Während ein Einbruch in der Fiechtnerstraße noch durch einen Zeugen verhindert werden konnte, gelangten unbekannte Täter in der Sattelstraße in das Haus.











