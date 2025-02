Stuttgart-Untertürkheim: Rücksichtsloses Überholmanöver auf B14-Auffahrt - Zeugen gesucht

1 Die Polizei in Stuttgart-Untertürkheim ist auf der Suche nach Zeugen und möglichen Geschädigten eines rücksichtslosen Überholmanövers (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Justin Brosch/IMAGO/Justin Brosch

Ein Ford-Fahrer überholt am vergangenen Sonntag auf dem Zubringer zur B14 bei Stuttgart-Untertürkheim einen Mercedes-Fahrer auf gefährliche Weise. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











Die Polizei in Stuttgart-Untertürkheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend auf der B14 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17.50 Uhr von der Benzstraße kommend in Richtung Stuttgart-Zentrum unterwegs. Kurz nach der Fahrbahnverengung am Ende der Rampe von zwei Spuren auf eine Spur überholte ein bislang unbekannter Ford-Fahrer den 36-Jährigen links über die Sperrfläche. Der Mercedes-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend wechselte der Ford nach links auf die Bundesstraße und fuhr in Richtung Esslingen davon.