Polizeibeamte nehmen am Mittwochabend in Stuttgart-Untertürkheim drei Männer und eine Frau fest. Sie stehen im Verdacht, Diebstähle begangen zu haben.











Polizeibeamte haben am Mittwochabend an der Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 33 und 36 festgenommen, die im Verdacht stehen, Diebstähle begangen zu haben.